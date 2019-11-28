В «ЛНР»: Жители Кадиевки получили сроки за изнасилование детей

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) несколько человек «осуждены» за изнасилование детей. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в одном из случаев ЧП произошло летом 2018 года. «Подсудимый совершил насильственные действия сексуального характера, в отношении 7-летней девочки и 9-летнего мальчика, при этом незаконно лишив их свободы. Его пособница оказывала содействие в совершении преступления. Верховный суд ЛНР приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы, а его сообщницу – к 13 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Также «осужден» к 8,5 годам тюрьмы еще один житель Кадиевки, который в ноябре 2018 года, находясь в одной из квартир города в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал свою 14-летнюю падчерицу, снимая все на камеру мобильного телефона.

Сообщается об еще одном «уголовном деле» в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Кадиевки. «В конце января 2019 года подсудимый, находясь в одной из хозяйственных построек дома, расположенного в г. Стаханове, совершил развратные действия в отношении своего пасынка. По результатам проведения предварительного расследования, по данному уголовному делу установлена причастность обвиняемого к совершению ряда краж, совершенных на территории г. Стаханова. Стахановский городской суд ЛНР приговорил подсудимого к 6,5 годам лишения свободы», – заявили в «прокуратуре ЛНР».