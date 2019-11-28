В «ДНР» заявили, что «республика» может попасть в мусорный коллапс

«ДНР» может попасть в мусорный коллапс, как это эпизодически происходило в отдельных населенных пунктах. Об этом заявил «председатель госкомэкополитики при главе ДНР» Роман Кишкань, передают местные интернет-ресурсы.

«Ежегодно на территории республики образуется порядка 750 тыс. тонн отходов, и 30 полигонов, из которых 7 закрыты, уже не хватает. Средний показатель их заполняемости составляет 67%. Это достаточно тревожный сигнал, который говорит о том, что необходимо предпринимать меры, дабы не попасть в мусорный коллапс, как это эпизодически происходило в отдельных населенных пунктах», – уверяет Кишкань.

Также он назвал причины, которые не позволяют исправить ситуацию. «Во-первых, это недостаток финансов. Тарифы не покрывают все расходы, а стоимость горючего, запчастей и остальных составляющих постоянно растет. Потом, неполный охват населения, на сегодня порядка 84% всего, много нерешенных вопросов по частному сектору. И, наконец, острая потребность в спецтехнике, изношенность парка», – утверждает Кишкань.

Он сообщил, что специалисты «госкомэкополитики при главе ДНР» «разработали государственный классификатор отходов ДНР, порядок осуществления операций в сфере обращения с отходами». «Кроме того, комитет вышел с инициативой и разработал проект по введению утилизационного сбора. По сути, речь идет о доли в стоимости товара, которая должна быть специально заложена и использована потом для утилизации. И мы полагаем, что именно такой вид налога может определить источник финансирования для создания новых мощностей по переработке отходов», – заявил «председатель госкомэкополитики при главе ДНР».