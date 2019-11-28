По выборам и границе вряд ли будут конкретные решения, – эксперт о встрече в Нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил 4 главных вопроса, которые планирует обсудить 9 декабря на встрече в Нормандском формате. Больше всего возможностей договориться – в вопросе обмена пленными, а также разведения войск вдоль всей линии разграничения. Об этом «Донецким новостям» рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Фесенко считает, что во время встречи в Нормандском формате из позиций, обозначенных Зеленским, больше всего возможностей договориться об обмене пленными, а также о разведении войск вдоль всей линии разграничения. «Что касается вопросов выборов и границы, то вряд ли будут достигнуты конкретные решения. Позиции Украины и России тут сильно различаются, подвижек не произошло. Но могут быть приняты решения о возобновлении работы над так называемой "дорожной картой" реализации Минских соглашений, что позволит увязать вопросы безопасности и реализацию политической части договоренностей», – отметил эксперт.

«Вопросы границы и выборов могут быть рассмотрены позже, но по ним могут дать определенные поручения», – добавил он.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» очертил и риски встречи. «Риски традиционные. Главный – принципиально, кардинально противоположные интересы Украины и России касательно разрешения конфликта. Особенно в политической части соглашений – модель реинтеграции Донбасса», – сказал он.

«Второй риск связан с тем, что у Зеленского недостаточно политического, дипломатического опыта. И Путин может это использовать. Ставить ловушки, предложить хитрую тактическую игру с этими ловушками. Думаю, команда Зеленского это понимает – и тоже готовит нестандартные ходы», – добавил он.

Также, по словам Фесенко, есть определенные риски и с позицией президента Франции Эммануэля Макрона, который является сторонником сближения с РФ. «Но не потому, что она ему так нравится. Это скорее стремление нейтрализовать Россию как союзника Китая. Макрон убежден, что лучше иметь хоть какое-то взаимодействие в переговорах, чем жить в конфликте. Это скорее тактика, чем стратегия», – объяснил эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, не будет подыгрывать Путину. «Разве что в газовых вопросах, которые, возможно, также будут обсуждаться во время встречи. И, похоже, Украина готова к определенным компромиссам в этом направлении», – резюмировал Фесенко.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Четыре посыла Зеленского к "нормандии" по Донбассу: Эксперты рассказали о рисках и надеждах».