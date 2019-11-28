Прямых переговоров с «властями» «Л-ДНР» команда Зеленского пока допустить не может, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил 4 главных вопроса, которые планирует обсудить 9 декабря на встрече в Нормандском формате. Встреча может стать началом процесса официальной автономизации Луганской и Донецкой областей или их части. При этом прямых переговоров с «властями» «Л-ДНР» команда Зеленского пока допустить не может. Об этом «Донецким новостям» рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

По его словам, встреча в Нормандском формате, скорее всего, не станет определяющей для понимания сроков и условий прекращения войны на Донбассе. «Причина очевидна и понятна: если для Франции и Германии важен сам факт деэскалации (независимо от форм и содержания) – с целью углубления и развития экономических отношений с Россией, то для самой России определяющим есть признание квазиреспублик путем начала официальных переговоров их лидеров с официальным Киевом», – сообщил Валерий Клочок.

«Именно этот фактор и станет камнем преткновения для определения "дорожной карты" выполнения Минских соглашений. Ведь именно в этом документе есть эти 4 пункта, озвученные Зеленским», – добавил он.

По словам эксперта, прямых переговоров с «властями» «ДНР» и «ЛНР» команда Зеленского пока допустить не может, поскольку понесет серьезные репутационные потери. «И именно такой сценарий активно готовят все стороны политического процесса в Украине: одни хотят использовать ситуацию как дополнительный инструмент возврата власти, тогда как сама действующая власть путем ручного управления возможных акций против капитуляции попытается взять процесс под личный контроль. И кто выйдет победителем в этой схватке – пока вопрос», – отметил Клочок.

Также, по его словам, все четыре пункта (возврат пленных, выборы, контроль за границей и прекращение огня) требуют четкого определения по строкам и отсылают Украину устами Путина к тем, кого Россия «не контролирует» – к непризнанным «республикам». «Это именно тот формат, которого добивается Путин в течение всего времени войны… Конечной целью является автономия так называемых "ДНР" и "ЛНР", что фактически уже заложено в действующем законе об "особом статусе" и, безусловно, будет в новом законе. Но пока украинское общество еще "не созрело", чтобы безболезненно проглотить это», – уверен эксперт.

«Так что ожидать блицкрига прекращения войны на Донбассе пока не стоит. При этом встреча в Нормандском формате 9 декабря может стать началом процесса официальной автономизации Луганской и Донецкой областей или их части», – подытоживает он.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Четыре посыла Зеленского к "нормандии" по Донбассу: Эксперты рассказали о рисках и надеждах».