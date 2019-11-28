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В «ЛНР» за жестокое изнасилование ребенка «осужден» рецидивист

28.11.19 15:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) ранее неоднократно судимый мужчина жестоко изнасиловал ребенка. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что «судебный приговор» по данному факту вынесли жителю Голубовки (до переименования – Кировск, Луганская обл.).

«В мае 2019 года в лесопосадке г. Брянка подсудимый совершил изнасилование 9-летней девочки, после чего фрагментом деревянной ветви совершил иные насильственные действия сексуального характера, с применением насилия. Верховный суд ЛНР приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы», – заявили в «генпрокуратуре ЛНР».

Ранее сообщалось, что в неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) за изнасилование детей тюремные сроки получили несколько человек.

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