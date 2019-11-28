Угрозы вторжения со стороны «Л-ДНР» сейчас нет, – глава украинской стороны в СЦКК

Угрозы наступления на украинскую территорию со стороны «Л-ДНР» сейчас нет. Об этом сегодня, 28 ноября, ссылаясь на данные разведки, сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Александр Борщевский, передает «Интерфакс-Украина».

«Нет никакой угрозы наступления с "той" стороны. Те данные, которые прослеживаются в ежедневных отчетах, открытых источниках штаба Объединенных сил... сейчас информации касаемо прямого вторжения нет», – сказал он.

По его словам, ситуация по безопасности на участках разведения сил на Донбассе улучшилась.

«Сегодня я могу со 100-процентной уверенностью сказать, что ситуация по безопасности на участках разведения не ухудшилось, а улучшилась, потому что, фактически, полностью возобновлена инфраструктура, налажена работа медицинских учреждений, полицейских патрулей, патрулей Национальной гвардии, люди себя почувствовали в полной безопасности», – заявил Борщевский.