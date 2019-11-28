Региональные советы ВПЛ – новый инструмент участия в жизни громад

По официальным данным, в Украине зарегистрированы 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ, переселенцев).

От других сограждан этих людей отличает только болезненный и сложный опыт: из-за конфликта на востоке Украины и оккупации Крымского полуострова они были вынуждены покинуть свои дома и привычную жизнь. Однако факт внутреннего перемещения в украинских реалиях, вопреки всем международным стандартам, привел к дискриминации при реализации ряда прав и свобод. В том числе, это касается права голоса и участия в ведении государственных и общественных дел.

Во-первых, до сих пор нет процедуры, которая бы обеспечивала возможность, наравне с другими гражданами, реализовать свое право голоса на местных выборах. Этот вопрос стоит особенно остро в контексте реформы децентрализации.

Во-вторых, во время парламентских выборов ВПЛ могут выбирать только половину состава Верховной Рады. Глава профильного комитета парламента пообещал, что в ближайшее время эта дискриминационная ситуация будет изменена, но до тех пор исключение переселенцев из демократических процессов принятия решений остается ежедневной реальностью.

В-третьих, сейчас в Украине отсутствуют специальные механизмы, которые бы способствовали участию переселенцев как лиц, пострадавших в результате конфликта, в процессах примирения и построения мира.

Все вышеупомянутое – препятствие для поиска долгосрочных решений для ВПЛ, а именно их интеграции в новые громады. В то же время, потребности переселенцев, которые остаются неуслышанными, и непонимание, которое растет между ними, представителями принимающих громад и местной властью, – создают угрозу социальной сплоченности в украинском обществе.

«Как усилить участие переселенцев в процессах демократического принятия решений и построения мира?» – такой вопрос поставила перед собой команда моей организации, благотворительного фонда Stabilization Support Services. И я, и многие мои коллеги – сами переселенцы, и мы понимаем, что у ВПЛ есть огромный потенциал в решении многих важных проблем. Проанализировав законодательство Украины, международные стандарты, руководящие принципы ООН по вопросам внутреннего перемещения и опыт других стран, возникла идея привлечения ВПЛ через создание региональных консультативно-совещательных органов – Советов Внутренне Перемещенных Лиц (Ради ВПЛ)– при местных органах власти и органах местного самоуправления. По нашему замыслу, советы ВПЛ будут представлять интересы переселенцев, помогут наладить диалог между разными группами и повысить качество решений по важным вопросам государственной и общественной жизни.

Этой осенью проект Stabilization Support Services «Усиление участия ВПЛ в демократических процессах местного самоуправления», предусматривающий создание трех пилотных Советов ВПЛ, получил поддержку Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.

Советы ВПЛ как консультативно-совещательные, репрезентативные и посреднические органы будут созданы при Краматорском городском совете, Луганской областной военно-гражданской администрации и Харьковской областной государственной администрации. Если они покажут себя действенными и эффективными, подобные советы переселенцы смогут позже создать и в других областях Украины.

Одной из приоритетных задач Советов является привлечение уязвимых групп из числа ВПЛ, а именно женщин, представителей национальных меньшинств, лиц с инвалидностью, ЛГБТК+. Кроме этого, Советы ВПЛ будут способствовать тому, что местная власть будет привлечена к международной кампании GP 20, которой ООН отмечает 20-летие Руководящих принципов по вопросам внутреннего перемещения, а принципы конфликтной и гендерной чувствительности будут активнее применяться при разработке и реализации политик на местном уровне.

Сейчас мы и наши региональные партнеры находимся на этапе разработки положения про Советы ВПЛ. Его задача – закрепить такой формат работы, чтобы советы функционировали согласно принципам законности, гласности, коллегиальности, выборности, народовластия, подотчетности и ответственности перед громадами. Станут ли Советы универсальным ответом на вызовы, которые стоят перед переселенцами Украины в их борьбе за равные права и возможности для интеграции? Именно сейчас у переселенческой громады есть шанс сделать все возможное, чтобы этот формат проявил себя максимально эффективно – в партнерстве с активистами, местными органами власти, экспертами.