На Донетчине иномарка сбила ребенка

В Краматорске на пешеходном переходе сбили 12-летнего ребенка. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Правоохранителями установлено, что примерно в 07:50 водитель автомобиля "Toyota Camry", двигаясь по улице Днепровской в районе дома № 5, совершил наезд на малолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть в установленном месте. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения», – рассказали в полиции.

По данному факту полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».