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Глава СНБО Украины назвал ключевые темы переговоров в Нормандском формате

28.11.19 15:58
Фото: пресс-служба СНБО Украины
Фото: пресс-служба СНБО Украины

Украина поднимет несколько ключевых тем на переговорах лидеров стран-участниц Нормандского формата, которые пройдут в Париже 9 декабря. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба СНБО в Twitter.

«Ключевые вопросы Нормандской встречи: возвращение наших пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству», – сказал Данилов во время дискуссии «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе».

«Наш главный приоритет – создание гуманитарных коридоров для граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях. Наши граждане имеют право свободно пересекать линию разграничения», – добавил глава СНБО Украины.

Он также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на какие-то уступки на переговорах в Нормандском формате в ущерб национальным интересам страны.

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