На Луганщине легализовали труд более тысячи граждан

В Луганской области в течение января-октября 2019 года легализован труд 1 тыс. 181 гражданина. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.

При этом, как сообщается, в бюджет дополнительно поступило 1 млн грн единого взноса, 799,4 тыс. грн налога на доходы физических лиц и 69 тыс. грн военного сбора.

Кроме того, с начала года выявлено и привлечено к государственной регистрации 958 граждан, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность.

По результатам проведенных мероприятий по легализации их предпринимательской деятельности в бюджет уплачено 993,5 тыс. грн единого взноса, 570,4 тыс. грн единого налога и 10 тыс. грн налога на доходы физических лиц.