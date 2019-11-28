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В Украине с 1 декабря увеличится прожиточный минимум

28.11.19 16:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине с 1 декабря 2019 года увеличивается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.

Так, Законом Украины от 23 ноября 2018 года № 2629 «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» с 1 декабря установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2 027 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум с 1 декабря на одного человека составит:

  • для детей до 6 лет – 1 779 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн;
  • для трудоспособных лиц – 2 102 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность – 1 638 грн.

Как отмечается, минимальная заработная плата по состоянию на 1 декабря 2019 года не меняется и составляет 4 173 грн в месяц.

Также остаются неизменными единый налог, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование и налоговая социальная льгота.

Напомним, с 1 декабря 2019 года органами Пенсионного фонда Украины (ПФУ) будет проведен автоматический перерасчет пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума, в том числе для лиц, утративших трудоспособность. Это будет третье в этом году повышение этого показателя.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Кабинета министров Украины при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

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