Утвержден проект бюджета Донецкой области на 2020 год

Сегодня, 28 ноября, коллегия Донецкой областной государственной администрации утвердила проект бюджета на 2020 год и прогнозы бюджетов 2021 и 2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.

«При составлении проекта областного бюджета в первую очередь были учтены расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений, содержание бюджетных учреждений, трансфертов и дотаций в бюджеты городов, районов и объединенных территориальных громад, потребности в финансировании крупных инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении.

По словам заместителя директора департамента финансов Ирины Конаковой, в январе-сентябре 2019 года, несмотря на продолжение военного конфликта на территории Донецкой области, наблюдается рост экономических показателей. «Выпуск промышленной продукции области увеличился на 4% по всем отраслям промышленности. Наибольший рост продемонстрировали текстильное производство и производство одежды – на 4,6%, добывающая промышленность и разработка карьеров – на 6,8%, производство химических веществ и химической продукции – на 9,4%, машиностроения – на 16,4%» , – заявила она.

Также Конакова отметила, что на фоне роста уровня промышленного производства, растут и поступления в местные бюджеты. В среднем уровень поступлений в городские и районные бюджеты увеличился на 20%. Объем доходной части областного бюджета на 2020 год с учетом трансфертов из госбюджета прогнозируется в сумме 5 107 млн ​​и состоит из общего и специального фондов.

«В госбюджете остались нераспределенными 18,1 млрд грн. Структурные подразделения Донецкой ОГА должны как можно быстрее разработать предложения по реализации проектов за счет этих средств для того, чтобы мы получили возможность дополнительно реализовать определенные программы», – отметил председатель ДонОГА Павел Кириленко.