«Каргилл. Обычная очередь до начала моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 28 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Людмила: «13:42. На "Каргилле" в сторону Украины очередь 70-80 машин общей и примерно 50 льготы. На въезд в Донецк ехали по льготе, машин было не много, но простояли больше 2,5 часов»;
- «yukka»: «14:28. "Каргилл". Обычная очередь до начала моста. Льгота чуть меньше».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Вадим: «10:19. Еленовка на выезд – ровно до поворота»;
- Denis: «13:22. Еленовка на въезд от ларька сигарет»;
- Dmitriy: «13:26. Еленовка в Украину. На "нуле" никого».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.