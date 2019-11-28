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«Каргилл. Обычная очередь до начала моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 ноября

28.11.19 14:39
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Людмила: «13:42. На "Каргилле" в сторону Украины очередь 70-80 машин общей и примерно 50 льготы. На въезд в Донецк ехали по льготе, машин было не много, но простояли больше 2,5 часов»;
  • «yukka»: «14:28. "Каргилл". Обычная очередь до начала моста. Льгота чуть меньше».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Вадим: «10:19. Еленовка на выезд – ровно до поворота»;
  • Denis: «13:22. Еленовка на въезд от ларька сигарет»;
  • Dmitriy: «13:26. Еленовка в Украину. На "нуле" никого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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