Законопроект о пенсиях направлен на защиту наиболее уязвимых жителей Донбасса, – юрист

Законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» поможет наиболее уязвимым категориям населения – переселенцам, людям преклонного возраста и людям, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Об этом сообщила юрист общественной организации «Донбасс-SOS» Елена Глушко.

«Законопроект о пенсиях своевременный всегда, потому что направлен на защиту наиболее уязвимой категории населения – это переселенцы, старики и люди, проживающие на неподконтрольных территориях. Мы сталкиваемся с тем, что в нашу организацию на "горячую линию" каждый день звонят десятки людей, которым задерживают выплату пенсии. Эти люди снимают жилье на свою пенсию, которую им еще и задерживают. Они патриотически выехали на подконтрольную территорию, но здесь они оказались лишними», – рассказала она.

Правозащитница добавила, что этот законопроект уже не первый. «Собственно, на прошлом созыве первая версия законопроекта № 6692 не рассматривалась. Он лежал и дальше с ним ничего не происходило. Вполне возможно, что сейчас будет та же история», – уточнила Елена Глушко.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Источник: Центр журналистских расследований