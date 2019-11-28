В СНБО подготовили 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал 5 сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время панельной дискуссии «Прекращение огня и разведение войск на Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты», сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, СНБО изучил ситуацию на неподконтрольном Донбассе и разработал 5 сценариев их реинтеграции. «Работа продолжается с первого дня, мы тщательно изучили ситуацию не только внутри нашего государства, но и вокруг», – отметил он.

Данилов добавил, что не может их назвать, но «все разработанные сценарии – на пользу Украине».

При этом, приоритетным направлением секретарь СНБО назвал решение гуманитарного вопроса. «Наш главный приоритет – создание гуманитарных коридоров для жителей временно оккупированных территорий. Эти люди имеют право свободно пересекать линию разграничения», – подчеркнул он.

Он отметил, что среди ключевых вопросов, которые должны быть решены во время встречи в Нормандской формате, в частности: возвращение наших военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта, урегулирование ситуации по контролю Украины над границей с Российской Федерацией, проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях исключительно по украинскому законодательству.

Данилов также рассказал о возможности разведения войск по всей линии соприкосновения. «Да, мы за разведение. Но оно должно быть в наших интересах. Разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения будут равны нулю. Если этого не будет, то никакого разведения и не будет», – сказал он.

Кроме того, секретарь СНБО добавил, что во время встречи 9 декабря президент Украины не допустит никаких капитуляционных шагов. «Президент Украины Владимир Зеленский не сделает никаких шагов, которые бы помешали национальным интересам нашего государства и могли бы быть расценены как капитуляция», – заявил Данилов.