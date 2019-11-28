В Украине сбоев в выплате больничных не будет, – Соколовская

В Украине Кабинет министров увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн. Причин для приостановки выплат по больничным листам нет, все выплаты происходят в плановом режиме. Об этом сегодня, 28 ноября заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приостановка выплат Фондом социального страхования – это манипуляция прошлой недели. Выплаты никто не прекращал, они происходят в плановом режиме. Ежедневно средства единого социального взноса поступают в Пенсионный Фонд и Фонд социального страхования, а с января этого года они превысили плановые поступления на 1,4 млрд грн. Вчера Кабмин сбалансировал этими средствами бюджет Фонда, поэтому сбоев с выплатами не было и не будет», – пояснила Соколовская.

Также, по ее словам, в ближайшее время Министерство социальной политики созовет заседание правления Фонда социального страхования, чтобы избрать председателя Правления Фонда, сформировать постоянные комиссии правления и утвердить независимую аудиторскую проверку Фонда соцстраха с 1 августа 2017 года по настоящее время.

Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Украине задолженность по оплате больничных для работников составляет уже более 1 млрд грн.