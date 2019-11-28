В «Л-ДНР» участники НВФ пытаются «маскировать» обстрелы позиций украинских военных

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований совершенствует систему наблюдения за воздушным пространством для того, чтобы скрыто обстреливать позиции украинских военных, провоцируя на ответный огонь. Об этом сегодня, 28 ноября, во время брифинга заявил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации принимает меры для повышения уровня сокрытия применения сил и средств соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса ВС РФ», – говорится в сообщении.

В частности, по данным ГУР, усовершенствована система наблюдения воздушного пространства и доведение сигналов оповещения «командирам подразделений» о применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ для усиления режима маскировки, прекращения огня и ограничения перемещения вооружения и военной техники.

«Таким образом противником обеспечивается скрытность обстрелов позиций подразделений Объединенных сил и провоцирование наших воинов на открытие ответного огня с целью дискредитации», – отметил Гуцуляк.