RU
Все новости

Луганщина: В Кременском районе будут работать три пункта обогрева

28.11.19 18:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Кременском районе (Луганская обл.) в холодное время года будут работать пункты обогрева – в Кременной, Червонопоповке и Новой Астрахани. Такое решение было принято на заседании районной комиссии, сообщает сегодня, 28 ноября, пресс-служба Кременской районной государственной администрации.

«В ожидании сезонного снижения температур принято решение о функционировании пунктов обогрева на территории громад при снижении температуры в течение трех суток ниже – 8°С», – говорится в сообщении.

Планируется, что по району таких пунктов будет три: в Кременной – на территории медицинского объединения, Червонопоповке – в сельском клубе, Новой Астрахани – на базе лечебной амбулатории.

«Мониторинг работы пунктов поручено осуществлять отделу ЖКХ райгосадминистрации и Кременскому районному отделу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области», – отмечается в сообщении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк