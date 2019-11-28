Луганщина: В Кременском районе будут работать три пункта обогрева

В Кременском районе (Луганская обл.) в холодное время года будут работать пункты обогрева – в Кременной, Червонопоповке и Новой Астрахани. Такое решение было принято на заседании районной комиссии, сообщает сегодня, 28 ноября, пресс-служба Кременской районной государственной администрации.

«В ожидании сезонного снижения температур принято решение о функционировании пунктов обогрева на территории громад при снижении температуры в течение трех суток ниже – 8°С», – говорится в сообщении.

Планируется, что по району таких пунктов будет три: в Кременной – на территории медицинского объединения, Червонопоповке – в сельском клубе, Новой Астрахани – на базе лечебной амбулатории.

«Мониторинг работы пунктов поручено осуществлять отделу ЖКХ райгосадминистрации и Кременскому районному отделу государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области», – отмечается в сообщении.