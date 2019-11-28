На Донетчине 50 семьям прифронтовой зоны помогут восстановить поврежденные войной дома

В Донецкой области 50 семьям из населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, окажут помощь в реконструкции и ремонте домов, пострадавших от военных действий. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщается на сайте Благотворительного фонда «Каритас Мариуполь».

Так, в результате мониторинга были выбраны наиболее пострадавшие населенные пункты, расположенные на линии разграничения. «Чермалык, Гранитное, Старогнатовка, Марьинка и Красногоровка – это именно те села и города, которые наиболее страдают от постоянных отголосков конфликта. Люди, проживающие там, давно привыкли к звукам автоматных очередей в ночи. Они живут и работают в родных городах и не хотят никуда бежать», – сообщили в фонде.

Как отметили в БФ, пожилые люди говорят, что хотят быть дома и, несмотря на уговоры детей и внуков, остаются в родном доме, где прошла их молодость и жизнь. «Многие в начале конфликта переезжали в другие города, села, главное, чтобы подальше от войны. Но также многие вернулись, поскольку имеют дома, родных, хозяйство там, где продолжается война», – говорится в сообщении.

Среди 50 семей, которые были отобраны в ходе мониторинга, – одинокие пенсионеры, люди, потерявшие работу и пытающиеся выжить в условиях конфликта. «В настоящее время мы начинаем замеры и приступаем к восстановлению пострадавших окон», – добавили в БФ.

Следует отметить, что помощь оказывает БФ «Каритас Мариуполь» в рамках проекта «Улучшение качества жизни уязвимых групп населения, пострадавших от вооруженного конфликта в Донецком регионе Украины» при поддержке Словацкого международного агентства сотрудничества для развития SlovakAid и организации «People in need», Словакия.