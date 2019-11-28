НВФ нарушали режим тишины возле двух участков разведения войск на Донбассе, – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) нарушали перемирие возле двух из трех участков разведения сил и средств на Донбассе, но это не повлияло на состояние разведения войск. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) Александр Борщевский, передает «hromadske».

По его словам, на первом участке – около Станицы Луганской (Луганская обл.) – с июня 2019 года не было зафиксировано ни одного выстрела. «На двух других участках (в Золотом (Луганская обл.) и у Петровского (Донецкая обл.) – ред.) было нарушение режима прекращения огня, но оно было за границами участка разведения», – сказал Борщевский.

Он добавил, что речь идет о выстрелах из крупнокалиберного оружия, зафиксированных наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Глава украинской стороны СЦКК отметил, что эти обстрелы были вне участков разведения, поэтому не повлияли на состояние разведения сил.

Борщевский добавил, что пока нет решения о следующих участках разведения сил на Донбассе. Решение об этом будут принимать после встречи лидеров «нормандской четверки».

Напомним, ранее Борщевский заявил, что угрозы наступления на украинскую территорию со стороны «Л-ДНР» сейчас нет.