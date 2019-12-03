Зеленский должен убедиться, что с Путиным договориться нельзя, – эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский напрасно надеется договориться с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров в Нормандском формате, которые пройдут 9 декабря в Париже. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась, потому что на этой встрече наш президент, наконец-то, я надеюсь, убедится, что с Путиным нельзя ни о чем договориться», – сказал он.

«Он думает: "Я приеду, посмотрю в его глаза, и он все поймет и на все согласится". Я искренне верю, что, когда Зеленский посмотрит в глаза Путину, он там увидит – КГБ», – отметил Огрызко.

Украинский дипломат пояснил, почему Минские соглашения по Донбассу не имеют никакой юридической силы с точки зрения международного права.

Эксперт также убежден, что, если на переговорах в Нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский согласится провести выборы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса без возвращения контроля над границей, это будет крах международной системы безопасности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV