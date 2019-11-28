В газовой печи: Жительницу Северодонецка будут судить за убийство своего ребенка

На Луганщине Северодонецкая местная прокуратура направила в суд обвинение матери по подозрению в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по версии следствия, в июле 2019 года 41-летняя жительница Северодонецка родила младенца у себя дома без чьей-либо помощи.

«Находясь в обусловленном родами психическом состоянии, хорошо зная, что ребенок жив и действуя умышленно, роженица замотала новорожденного мальчика в полотенце и спрятала в газовой печи, ограничив ему дыхание. По результатам судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка наступила от механической асфиксии», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, горе-мать не состояла на учете в медицинском учреждении и всячески скрывала свою беременность. Родила женщина на 35-36 неделе беременности. Также, она имеет на содержании двух несовершеннолетних детей.

На основании собранных доказательств женщина обвиняется в совершении уголовного преступления, по ст. 117 УК Украины. За совершенное преступление ей грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.