Новый порядок пересечения линии разграничения: Какие документы должны иметь при себе дети

Сегодня, 28 ноября, вступило в силу наиболее обсуждаемое в последнее время Постановление Кабинета министров Украины № 815 от 17.07.2019, которое утверждает новый порядок въезда/выезда лиц, перемещение товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях. Правозащитники обращают внимание на перечень документов, которые должны иметь при себе дети при пересечении линии разграничения на обустроенных контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC).

Так, по информации правозащитников, согласно новым правилам:

1. Дети, не достигшие 14-летнего возраста, въезжают на неподконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской области при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении. «Таким образом, свидетельство о рождении остается! Не нужно сломя голову оформлять загранпаспорт для ребенка», – отмечают правозащитники.

2. Дети в возрасте от 14 до 16 лет въезжают на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской области при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу

Обязательно: Лицо, сопровождающее ребенка до 16 лет, должно иметь разрешение на пересечение линии разграничения и соблюдать требования, предусмотренные Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.

«Иными словами, дети до 16 лет выезжают/въезжают с/на неподконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской области в сопровождении одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, и при наличии соответствующих документов, разрешения на пересечение линии разграничения у таких лиц», – объясняют правозащитники.

Как сообщалось ранее, опубликовано Постановление Кабинета министров Украины от 20 ноября 2019 года № 953 «О внесении изменений в Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий».

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». Постановление должно было вступить в силу 29 октября 2019 года. Из-за несовершенства документа и возможных существенных осложнений для граждан, МинВВОТ инициировало его отсрочку на месяц, чтобы за это время проработать и внести все необходимые изменения относительно правил пересечения линии разграничения. Одной из важных причин отсрочки начала действия нового Порядка стал вопрос пересечения линии разграничения детьми.