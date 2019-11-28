На Донетчине легковушка столкнулась с трамваем

Сегодня утром, 28 ноября, в Дружковке (Донецкая обл.) на улице Соборной на мосту автомобиль «ВАЗ – 2101» столкнулся с трамваем первого маршрута. Транспортные средства получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Дружковского отделения полиции в 6:15 часов утра. На месте было установлено, что за рулем автомобиля находился местный житель 1993 года рождения. Пересекая полосу движения, водитель легковушки не предоставил преимущество в движении трамваю, который двигался навстречу. В результате произошло столкновение. Транспортные средства получили механические повреждения различной степени тяжести. К счастью, никто не пострадал», – рассказали в полиции и добавили, что правоохранители проводят по данному факту проверку.

В отношении водителя автомобиля составлен административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).