Электронная перепись населения пройдет еще в этом году, – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах провести перепись населения Украины в текущем году. Об этом он сообщил сегодня, 28 ноября, в своем Тelegram-канале.
«Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн в переписи населения. Перепись населения Украины – из моих топ-20 проектов. Ее проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100.тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. Перепись – это важное мероприятие. Вот только меня не покидало ощущение, что в таком формате это – непозволительная роскошь для Украины. Я провел под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами ... », – сообщил Дубилет.
В результате он условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа.
- Тип 1. Где 90% запросов – это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.
- Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.
«Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года. Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись», – уточнил министр.
Он рассказал об алгоритме:
1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.
2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.
3. Проводим «калибровкой» социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.
4. Вставляем эти данные в математическую модель.
«В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем при традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос. Конечно, этот метод не дает ответа на более специализированные вопросы (второй тип). Однако я считаю, что для них, когда они возникнут, можно придумать точечные и более дешевые способы исследования. Можно проводить социологические опросы, работу с электронными реестрами или найти другие необычные источники. Например, для изучения языкового вопроса можно посмотреть статистику банкоматов ПриватБанка. Поэтому в бюджете 2020 года мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы», – объяснил Дубилет, добавив, что планирует обнародовать результаты исследования в этом году.