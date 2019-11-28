Электронная перепись населения пройдет еще в этом году, – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах провести перепись населения Украины в текущем году. Об этом он сообщил сегодня, 28 ноября, в своем Тelegram-канале.

«Хочу поделиться, как мы сэкономим в следующем году 2-3 млрд грн в переписи населения. Перепись населения Украины – из моих топ-20 проектов. Ее проведение было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн. Почти 100.тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев. Перепись – это важное мероприятие. Вот только меня не покидало ощущение, что в таком формате это – непозволительная роскошь для Украины. Я провел под сотню встреч и звонков с различными потенциальными пользователями. Я провел интервью с министрами, директорами департаментов, представителями регионов, социологами ... », – сообщил Дубилет.

В результате он условно разбил все запросы потенциальных заказчиков на два типа.

Тип 1. Где 90% запросов – это информация о том, в каких населенных пунктах проживает сколько людей, а также их пол и возраст.

Тип 2. Специализированная информация о составе семьи, жилье, этно-национальности и тому подобное.

« Важно, что большинство запросов первого типа были срочными. Сейчас правительство делает генеральный план инфраструктуры страны (дороги, опорные школы, больницы) – и большинство министерств сказали, что не могут ждать конца следующего года. Поэтому мы решили провести т.н. электронную перепись», – уточнил министр.

Он рассказал об алгоритме:

1. Собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении.

2. Собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Ведь эти группы имеют меньшее проникновение мобильных.

3. Проводим « калибровкой» социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах.

4. Вставляем эти данные в математическую модель.