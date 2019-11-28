ФК «Шахтер» стал официальным партнером Viber

«Шахтер» и самый популярный в Украине мессенджер Viber подписали партнерское соглашение на один год. «Шахтер» – первый футбольный клуб в Украине, который стал официальным партнером Viber. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В рамках сотрудничества у клуба появилось сообщество в Viber и собственный стикерпак с изображением игроков основы, маскота, множества знаковых событий из жизни и истории команды, а также легендарных фраз, популярных среди болельщиков «горняков».

«Совместные проекты, подобные этому, наглядно демонстрируют, как спортивные команды могут использовать технологии для более плотного взаимодействия со своей аудиторией. Так, Viber расширяет формат взаимосвязи клуба и болельщиков, выводя его далеко за рамки просмотра матчей по телевизору», – отмечает директор по развитию бизнеса в странах СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки Атанас Райков.



«По статистике, Viber – самое популярное в Украине приложение для общения, которое установлено на 9 из 10 смартфонов. Для клуба важно коммуницировать с болельщиками там, где им удобно. Поэтому партнерство с Viber – важный шаг, чтобы стать ближе к болельщикам. Из сообщества можно будет получать максимальное количество новостей о "Шахтере" в удобном формате», – прокомментировал сотрудничество директор по стратегическому развитию и коммуникациям клуба Юрий Свиридов.