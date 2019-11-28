Непогода: На Луганщине остались без света 11 населенных пунктов

В Луганской области из-за сложных погодных условий оказались обесточенными 11 населенных пунктов. Об этом сегодня, 28 ноября, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

«Из-за осложнения погодных условий, а именно дождь с образованием гололеда, произошло обесточивание 11 населенных пунктов в области», – говорится в сообщении.

По данным «ЛЭО», 5 населенных пунктов отключены частично – это село Петропавловка, Новоалександровка, Евсуг, Александрополь, Фоменково-1, а также, 6 полностью – Михайловка, Степное, Терновое, Тимошино, Заводянка, Стативчино. В целом, остались без света 886 абонентов.

«К восстановлению электроснабжения привлечены бригады Общества. Работы продолжаются в усиленном режиме. Работники ООО "ЛЭО" пытаются сделать все, что от них зависит, в крайне сжатые сроки», – добавили в пресс-службе.

Также, энергетики обратили внимание жителей, что сильные порывы ветра могут вызвать обрывы линий электропередач. «При таких обстоятельствах не надо пытаться устранить аварию своими силами, так как это может привести к поражению электрическим током. О повреждении электросети следует уведомить соответствующие службы или обратиться в колл-центр ООО "ЛЭО"».

Кроме того, в «ЛЭО» напомнили, что приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 м – смертельно опасно.