Министр рассказал, на сколько выросла реальная зарплата в Украине

В Украине реальная зарплата граждан за 9 месяцев выросла на 9,6%. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

«Статистика дня. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за 9 месяцев 2019 года на 9,6 процентов. По сравнению с 2013 докризисным годом, реальная зарплата выросла на 18%», – написал он.

Также Милованов опубликовал сравнительную таблицу:

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 декабря 2019 года увеличивается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц.