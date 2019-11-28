Президент Франции хочет диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Об этом Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась на сайте Альянса, сообщает « УНИАН ».

По его словам, он хочет « придать новый импульс» диалогу с Россией. При этом президент Франции считает, что развитие диалога с РФ не является « сигналом слабости или наивности». « Наш Альянс имеет историю и географию. И мы по этой причине должны в значительной мере обдумать, каковы наши отношения с Россией, поскольку Россия, несомненно, географически находится в Европе. Учитывая сказанное, я серьезно уважаю обеспокоенность интересов безопасности всех наших европейских партнеров», – заявил Макрон.

В этой связи президент Франции напомнил о четком обязательстве НАТО относительно политики сдерживания и обороны в Балтийских странах и регионе Черного моря. « Мы все всегда будем очень строгими, когда речь пойдет о нашем суверенитете и наших партнеров», – подчеркнул Макрон.