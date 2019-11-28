Президент Франции хочет диалога с Россией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Об этом Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая транслировалась на сайте Альянса, сообщает «УНИАН».
По его словам, он хочет «придать новый импульс» диалогу с Россией. При этом президент Франции считает, что развитие диалога с РФ не является «сигналом слабости или наивности». «Наш Альянс имеет историю и географию. И мы по этой причине должны в значительной мере обдумать, каковы наши отношения с Россией, поскольку Россия, несомненно, географически находится в Европе. Учитывая сказанное, я серьезно уважаю обеспокоенность интересов безопасности всех наших европейских партнеров», – заявил Макрон.
В этой связи президент Франции напомнил о четком обязательстве НАТО относительно политики сдерживания и обороны в Балтийских странах и регионе Черного моря. «Мы все всегда будем очень строгими, когда речь пойдет о нашем суверенитете и наших партнеров», – подчеркнул Макрон.
В то же время он задал риторический вопрос, «сделало ли европейский континент более безопасным» отсутствие диалога с Россией? «А это соответствует нашим интересам и интересам нашей стабильности, не заниматься делами, которые касаются вопросов замороженных конфликтов, и позволить ситуации в Украине ухудшиться? Я так не думаю», – сказал Макрон и добавил, что диалог с Россией отвечает интересам мира и стабильности в Европе.