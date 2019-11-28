В Славянске амбициозным предприниматлям пообещали грантовую помощь. Дедлайн – 31 января 2020 года

В Славянске (Донецкая обл.) объявили о грантовой поддержке от программы USAID Ukraine для предпринимателей в области ИТ-услуг, производства мебели, переработки пищевых продуктов и аудиовизуальной продукции. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета.
Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) принимает грантовые заявки на внедрение одной грантовой деятельности, связанной с формированием экспортного альянса.
Экспортный альянс – это платформа для сотрудничества предприятий, имеющих амбиции к повышению интернационализации своего бизнеса.
Отрасли, которые интересуют грантодателей:
- ИТ-услуги;
- Производство мебели,
- Переработка пищевых продуктов;
- Аудиовизуальная продукция.
Общая сумма проекта – 3 млн 125 тыс. грн.
Конечный срок подачи заявок: 31 января 2020 года.
Детали можно узнать по ссылке.