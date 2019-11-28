В Славянске амбициозным предприниматлям пообещали грантовую помощь. Дедлайн – 31 января 2020 года

В Славянске (Донецкая обл.) объявили о грантовой поддержке от программы USAID Ukraine для предпринимателей в области ИТ-услуг, производства мебели, переработки пищевых продуктов и аудиовизуальной продукции. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе горсовета.

Программа USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (КЭУ) принимает грантовые заявки на внедрение одной грантовой деятельности, связанной с формированием экспортного альянса.

Экспортный альянс – это платформа для сотрудничества предприятий, имеющих амбиции к повышению интернационализации своего бизнеса.

Отрасли, которые интересуют грантодателей:

ИТ-услуги;

Производство мебели,

Переработка пищевых продуктов;

Аудиовизуальная продукция.

Общая сумма проекта – 3 млн 125 тыс. грн.

Конечный срок подачи заявок: 31 января 2020 года.

Детали можно узнать по ссылке.