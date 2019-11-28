Вплоть до антибиотиков: На Донетчине создают уникальную европейскую лабораторию по мониторингу состояния воды

В Славянске (Донецкая обл.) создают современную лабораторию по мониторингу химического состояния водных массивов. Это будет одна из 4-х лабораторий в Украине, соответствующих требованиям Евросоюза. Благодаря нововведению, водные ресурсы можно будет исследовать вплоть до наличия в них антибиотиков. Об этом «Донецким новостям» рассказала руководитель отдела администрирования водного кадастра и мониторинга вод Государственного агентства водных ресурсов Украины Мария Шпанчик.

С 2019 года в Украине вводится европейская система мониторинга воды. «Это те подходы, которые соответствуют требованиям директивы в рамках Соглашении об ассоциации с ЕС. Для реализации этих подходов в Украине создается 4 современных базовых лабораторий. Это лаборатория для бассейна Днепра в городе Вышгород (Киевская обл.), для восточного региона – лаборатория Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов в Славянске. На юге мы планируем оборудовать лабораторию в Одессе. Уже функционирует современная лаборатория в Ивано-Франковске. Там уже начато измерение современными приборами. Это газовые хроматографы и спектрометр с индуктивно связанной плазмой», – сказала Шпанчик.

«Лаборатории – это те современные центры, которые должны дать нам результаты по оценке экологического и химического состояний. Именно эти результаты являются основой для подготовки планов речных бассейнов», – дополнила она.

Лаборатории будут подобными, они могут отличаться перечнем оборудования, но измерять они будут идентичные показатели. «Мы пытаемся оборудовать наши лаборатории современным приборами, которые отвечают последним тенденциям. Они обеспечивают достаточно высокую чувствительность измерений. Все это требуется европейскими директивами и тот перечень показателей, которые они будут измерять, будет одинаковым. Это так называемый перечень 45+. Это приоритетные вещества, которые являются очень вредными как для окружающей среды, так и для людей. Кроме этого, лаборатории будут исследовать такие показатели поверхностных вод, как антибиотики. Они до этого времени абсолютно не исследовались, но есть данные об их наличии в наших поверхностных водах», – пояснила специалист Госагенства водных ресурсов.

При Госагентстве водных ресурсов Украины действует фонд развития водного хозяйства, за счет которого планируют расширить экспертно-исследовательские показатели. «Например, в этом году областной фонд охраны окружающей среды выделил для лаборатории Северско-Донецкого БУВРа (Славянск) 14 млн грн. Именно за эти средства планируется дооборудовать современную лабораторию. Будут закуплены приборы для измерения пестицидов, газовый хроматограф для анализа органических и неорганических веществ и спектрометр с индуктивно связанной плазмой для измерения тяжелых металлов. В Донецком регионе существует опасность загрязнения именно тяжелыми металлами и фактически не целой таблицей Менделеева, но достаточно много таких элементов, являющихся индикаторами той промышленности, которая есть в регионе», – резюмировала Шпанчик.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области уже действует автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха, которая отвечает директивам Евросоюза.