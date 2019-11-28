Зеленский поговорил с Меркель по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора были обсуждены вопросы подготовки встречи в «Нормандском формате» 9 декабря этого года.

Посол Украины в Берлине также прокомментировал разговор Зеленского и Меркель, отметив, что это уже 7-я по счету беседа двух лидеров за последние месяцы. «В Украине очень высоко ценят поддержку наших немецких друзей», – добавил посол