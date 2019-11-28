Кино о войне на Донбассе покажут в Донецкой и Луганской областях (Расписание)

Ко Дню Вооруженных Сил Украины Государственное агентство Украины по вопросам кино будет показывать героико-патриотические документальные фильмы в кинотеатрах городов Украины. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Показ фильмов состоится с 28 ноября по 6 декабря 2019 года в кинотеатрах таких городов: Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Попасная, Счастье, Сумы, Бахмут (до переименования – Артемовск), Покровск (до переименования – Красноармейск), село Крымское.

Так, в Луганской области показы пройдут:

«Луганский форпост» – 28 ноября, по адресу: Попасная, ул. Мира, 3 кинотеатр «Районный ДК», начало в 16:00.

«Заминированные верностью» – 3 декабря по адресу: Счастье, городской ДК, пл. Мира, 10 начало в 16:00.

«На восток» – 4 декабря по адресу: с. Крымское, ДК, ул. Советская, 9 начало в 15:00.

Контактное лицо – Лариса Анатольевна, тел. +38 (066) 747 82 94.

В Донецкой области показы пройдут:

«Высота 307.5» – 29 ноября, по адресу: Бахмут, ул. Юбилейная, 10, кинотеатр «Победа», начало в 16:00.

«Перекресток Балу» – 2 декабря по адресу: Бахмут, ул. Юбилейная, 10, кинотеатр «Победа» начало в 16:00.

«Одесситы на Донбассе» – 3 декабря по адресу: Бахмут, ул. Юбилейная, 10, кинотеатр «Победа» начало в 16:00.

«На восток» – 4 декабря по адресу: Бахмут, ул. Юбилейная, 11, кинотеатр «Победа» начало в 16:00.

Контактное лицо – Виктория Наумовна, тел. +38 (050) 731 17 02.

«Высота 307.5» – 4 декабря по адресу: Покровск, Дом культуры, начало в 13:00.

Контактное лицо – Елена Александровна, тел. +38 (050) 043 24 55.