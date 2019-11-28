Проект Избирательного кодекса содержит нормы, которые позволят голосовать переселенцам на всех видах выборов, – общественники

На сайте Верховной Рады Украины опубликована Сравнительная таблица к Избирательному кодексу (с предложениями президента Украины). В новой редакции кодекса содержатся нормы, на которых длительное время настаивали общественники и правозащитники об обеспечении избирательных прав внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Фактически здесь продублированы положения законопроекта № 6240, а именно – процедуры, которые облегчают гражданам, проживающим не по месту официальной регистрации, доступ к голосованию на всех видах выборов. Сегодня это, как известно, прежде всего, внутренне перемещенные лица и трудовые мигранты внутри страны», – говорится в сообщении.

Так, по информации общественников, в обновленном проекте Кодекса говорится следующее:

«2. В случае обращения по изменению избирательного адреса избиратель подает органу ведения Реестра по новому избирательному адресу заявление, к которому прилагаются документы (копии документов), подтверждающие изменение избирательного адреса избирателя.

3. Указанное в ч. 3 ст. 8 настоящего Закона обращение по изменению избирательного адреса может быть подано избирателем в орган ведения Реестра, полномочия которого распространяются на территорию, к которой отнесен избирательную адрес, на который будет меняться текущий избирательный адрес избирателя, не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса выборов или процесса референдума, проводимых на территории, в пределах которой избиратель просит определить его избирательный адрес. В случае, если на соответствующей территории одновременно проводятся несколько выборов (референдум), такое обращение может быть представлено не позднее чем на пятый день со дня начала избирательного процесса тех выборов (референдума), голосования на которых проводится раньше, чем голосования на иных выборах, которые происходят одновременно.

В случае поступления обращения избирателя по изменению избирательного адреса позднее, чем на пятый день со дня начала избирательного процесса соответствующих выборов или процесса референдума (с учетом особенностей по выборам и референдуму, предусмотренных абзацем первым настоящей части, которые проводятся одновременно), орган ведения Реестра принимает мотивированное решение об отказе во внесении изменения в его избирательный адрес, копия которого не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения направляется избирателю с одновременным уведомлением о возможности представления обращения по изменению избирательного адреса после завершения избирательного процесса соответствующих выборов.

В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящей части, или в случае, если сроки избирательных процессов из соответствующих выборов (процесса референдума) полностью или частично совпадают, избиратель может подать обращение об изменении избирательного адреса после завершения избирательного процесса выборов, голосования на которых происходит последним.

4. В случае обращения по изменению избирательного адреса на основании ч. 3 ст. 8 настоящего Закона, избиратель обязан приложить к заявлению, указанному в ч. 2 настоящей статьи, копию документа, который подтверждает его фактическое проживание по указанному им адресу. Избиратель обосновывает изменение избирательного адреса одним из документов, перечень которых указан в ч. 5 этой статьи.

5. К документам, подтверждающим фактическое проживание избирателя по адресу, указанному в заявлении, предусмотренном ч. 2 настоящей статьи, и которые должным образом обосновывают изменение избирательного адреса по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 8 настоящего Закона, относятся:

договор аренды жилья по адресу, который избиратель просит определить его новым избирательным адресом; выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по адресу жилья, которую избиратель просит определить его новым избирательным адресом; документ, подтверждающий право собственности на жилье по адресу, который избиратель просит определить его новым избирательным адресом; справка о постановке на учет ВПЛ; документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого зарегистрировано в соответствии с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" по адресу, который избиратель просит определить его новым избирательным адресом; документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано в соответствии с Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине" по адресу, который избиратель просит определить его новым избирательным адресом ... ».

«Таким образом, при такой процедуре украинские граждане, проживающие вне места официальной регистрации, получат возможность подавать документы и голосовать на всех видах выборов. Препятствие на пути к волеизъявлению будет снято!» – резюмируется сообщение.

Рассмотрение Избирательного кодекса запланировано на следующую неделю (начало декабря). Предполагается, что в случае его принятия, он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, общественники и правозащитники сделали заявление, что принятие Избирательного кодекса Украины без учета положений об избирательных правах ВПЛ недопустимо.