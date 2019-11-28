Жертвы репрессий: В Донецкой области начала работать комиссия по реабилитации

В Краматорске (Донецкая обл.) начала работу региональная комиссия по реабилитации. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

Основные задачи комиссии – принятие заявлений о признании лиц реабилитированными или жертвами репрессий коммунистического режима и оказания помощи репрессированным лицам в получении необходимых документов.

Кроме того, комиссия будет заниматься вопросами предварительного рассмотрения на заседании обстоятельств, связанных с совершением репрессий против конкретного лица, обработки и исследования материалов дел, других доказательств, заслушивания объяснений заявителя, по обстоятельствам осуществления репрессий. Также она будет подавать Национальной комиссии обоснованные предложения о возможности признания лица реабилитированным или пострадавшим от репрессий.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «О реабилитации жертв коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 гг» предусмотрено, что реабилитированным, имеющим право на льготы, выдается удостоверение единого образца.

Консультации можно получить по телефонам: 0957295343, 0505250987. Электронная почта: reabdn@gmail.com. Адрес: г. Краматорск, ул. Академическая, 84.