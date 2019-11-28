Пусть Путин приедет: У Зеленского пояснили, почему невозможны прямые переговоры с «главами Л-ДНР»

Украина имеет диалог с представителями «Л/ДНР», однако не будет вести прямые переговоры с их «главами». Об этом заявила народный депутат от президентской партии «Слуга народа» Ирина Верещук, комментируя требование главы МИД России Сергея Лаврова к Украине «начать прямой диалог с Донбассом», сообщает «Обозреватель».

«Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть Трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарное, экономическое, в сфере безопасности и политическое. Там присутствуют представители непризнанных "республик"»,– заявила нардеп.

«А как другим способом можно с ними разговаривать? Другой контактной группы нет. Если Лавров говорит о прямых переговорах – пожалуйста, приезжаем в Минск и разговариваем. Мы что, должны приходить на линию разграничения и о чем-то с ними договариваться?" – добавила она.

Депутат напомнила, что Украина и Россия в Минске переговариваются при посредничестве ОБСЕ, а представители «Л/ДНР» выступают от российской стороны.

По ее словам, для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в этих переговорах, «пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов». «Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов… Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне», – заявила Верещук.

При этом депутат добавила, что статус «глав Л-ДНР» никогда не будет поднят до уровня переговоров с президентом Украины.

Напомним, что, как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, Россия на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с временно неподконтрольным украинским властям Донбассом.