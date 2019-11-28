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В Мариуполе открыли учебный центр для подготовки квалифицированных рабочих

28.11.19 19:57

В Мариуполе (Донецкая обл.) создан учебно-практический центр по подготовке квалифицированных рабочих. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

Центр создан в профессиональном лицее автотранспорта . Теперь здесь будут обучать профессиям:

  • слесарь-ремонтник;
  • слесарь механосборочных работ;
  • инструментальщик;
  • слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и другими рабочими профессиями.

Открытие центра позволит готовить компетентных специалистов и обеспечит подготовку конкурентоспособных на рынке труда квалифицированных рабочих.

Также здесь организуют стажировки и повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин.

Директор Мариупольского центра занятости Юрий Чуприн отметил, что создание благоприятных условий для качественной подготовки рабочих кадров в Мариуполе является приоритетным.

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