В Мариуполе открыли учебный центр для подготовки квалифицированных рабочих

В Мариуполе (Донецкая обл.) создан учебно-практический центр по подготовке квалифицированных рабочих. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.
Центр создан в профессиональном лицее автотранспорта . Теперь здесь будут обучать профессиям:
- слесарь-ремонтник;
- слесарь механосборочных работ;
- инструментальщик;
- слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и другими рабочими профессиями.
Открытие центра позволит готовить компетентных специалистов и обеспечит подготовку конкурентоспособных на рынке труда квалифицированных рабочих.
Также здесь организуют стажировки и повышения квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин.
Директор Мариупольского центра занятости Юрий Чуприн отметил, что создание благоприятных условий для качественной подготовки рабочих кадров в Мариуполе является приоритетным.