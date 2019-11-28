Рожденные на неподконтрольном Донбассе: Как можно упростить регистрацию малышей в Украине

С начала боевых действий на Донбассе прошло более пяти лет. Рождение – естественное явление, на которое не влияет ситуация на Донбассе, ведь, несмотря на потерю Украиной контроля над этими территориями, там продолжают рождаться украинцы. Следовательно, государству необходимо их регистрировать. На сегодня не существует источника, который бы помог Украине узнать точное количество своих новорожденных граждан. Данные, которые публикуют так называемые "органы де-факто власти", никак невозможно подтвердить. Об этом рассказала специалист по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев в Украине Елена Тышкевич, передает «Украинская правда».

По ее словам, даже количество судебных решений о признании фактов рождения не проясняет картину, поскольку упрощенная судебная процедура действует с начала 2016 года и не учитывает данные за 2014-2016 годы. «Более того, не все жители этих территорий регистрируют своих детей по законодательству Украины. По данным из открытых источников за первую половину 2019 года, из почти 8 тыс. младенцев, родившихся на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, только 40% детей получили свидетельства о рождении украинского образца», – сказала Тышкевич.

Как отмечает специалист, такая существенная разница возникла из-за чрезмерной сложности процедуры регистрации.

Для регистрации рождения на этих территориях существует судебная процедура. Сначала надо прийти в РАГС, получить там отказ в выдаче свидетельства о рождении, а уже после этого обращаться с заявлением в суд. После получения судебного решения необходимо вновь идти в РАГС, чтобы получить свидетельство о рождении. Все эти действия могут занимать несколько дней или даже недель и требуют значительных затрат (в том числе на транспорт и проживание).

По мнению специалиста по правовым вопросам Агентства ООН по делам беженцев в Украине, выход из данной ситуации есть. «Украина может ввести административную процедуру регистрации рождения по принципу "Одно окно – один день". То есть услуги по регистрации рождения должны предоставляться неподалеку от линии разграничения на востоке Украины в течение одного дня. Люди будут подавать документы, подтверждающие факт рождения, так же, как и в суд, но избегая дополнительных шагов. Это сократит время ожидания. Это позволит Украине знать больше о своих детях. Это будет способствовать укреплению связей с жителями территорий вне правительственного контроля», – считает Елена Тышкевич.

Она уточнила, что судебная процедура должна оставаться как механизм решения спорных случаев, в которых заявители должны быть освобождены от уплаты судебного сбора.

Как сообщалось ранее, за три года в Украине было зарегистрировано 27 453 фактов рождения, которые состоялись на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и 52 745 фактов смерти.

Напомним, Кабинет министров упрощает регистрацию фактов рождения и смерти на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. По мнению правозащитников, новая процедура по сути никак не решает проблему.