На блокпосту в Мариуполе горел автомобиль (Фото)

Сегодня, 28 ноября, на блокпосту в Мариуполе загорелся автомобиль. Его потушили полицейские. Об этом сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

Происшествие произошло в 16:40 часов вечера. «Пересекая блокпост, в направлении от Мангушского района в Мариуполь внезапно загорелся автомобиль "Пежо"», – говорится в сообщении.

Увидев пламя, на помощь водителю бросились правоохранители. С помощью нескольких огнетушителей огонь удалось быстро ликвидировать еще до приезда пожарных.

В результате возгорания никто не пострадал.

По предварительной информации загорелась проводка.