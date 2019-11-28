В Евросоюзе должны постоянно говорить об оккупации Россией части Украины, – депутат Европарламента

Евросоюз преуспевает в своей политике Восточного партнерства, но некоторые проблемы стран-партнеров вызывают глубокую обеспокоенность, в частности, продолжение оккупации Россией части Украины. Об этом на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге заявила депутат от Польши Анна Фотыга, передает «Укринформ».

Депутат отметила, что беспрекословно поддерживает усилия стран-партнеров на Востоке Европы, но в этой ситуации по крайней мере две вещи остаются стабильными. Первая – это стремление общества в этих странах приближаться к Западу и быть с ним. Вторая – желание России этого не допустить, дестабилизировать и подчинить эти страны.

«Несмотря на успех нашей политики (Восточного партнерства, – ред.) и все наши усилия, все еще существуют очень сложные проблемы, которые мы должны поднимать. Украина все еще находится под оккупацией. Порты Азовского моря остаются заблокированными, и украинские заключенные все еще сидят в тюрьмах в России и на (неподконтрольных территориях) востоке Украины», – отметила евродепутат.