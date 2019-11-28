В Краматорске начался ремонт одной из главных дорог города (Видео)

В Краматорске начали приводить в порядок улицу Олексы Тихого. Это одна из главных дорог города и часть национальной трассы «Славянск – Донецк – Мариуполь».

Эта главная транспортная артерия города проходит по всему Краматорску. По словам водителей, из-за плохого состояния автодороги ездить было опасно. «Ямы, неровности дороги, – все сказывается на безопасности движения и на ремонтном состоянии автомобиля», – говорит водитель Роман Фищенко.

За время капитального ремонта здесь заменят дорожное покрытие, сделают дренажную систему, ливневую канализацию и тротуары. Несколько километров уже готовы к укладке первого слоя асфальта. «Будет выполнено усиление дорожной одежды органоминеральными смесями и тремя слоями асфальта. Будут заменены все бордюры, демонтированы трамвайные пути, устроены все съезды, примыкания, новые остановки, а также техтротуар», – рассказал начальник участка Андрей Дунайцев.

По его словам, ремонт разделят на несколько этапов. Сейчас есть деньги, чтобы отремонтировать участок от въезда в город со стороны Славянска до района Новый Свет. Справиться должны до конца этого года. А в 2020 году технику перекинут на улицу Танкистов.

Как сообщили в мэрии, таких масштабных работ эта дорога не знала полвека. «Есть улица Танкистов, есть улица Олексы Тихого. Общая сумма порядка 400 млн на две улицы. Капитальный ремонт. 268 млн – это улица Олексы Тихого. Остальная сумма – это улица Танкистов», – сообщил Краматорский городской голова Андрей Панков.

Мэр заверил, что во время непогоды работы будут приостанавливаться. В дождь или снег асфальт бросать не будут.

Источник: ТК «Донбасс»