Соцработники просят жителей Покровска поделиться теплыми вещами с нуждающимися (Видео)

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) социальные работники просят неравнодушных приносить теплые вещи. Они крайне необходимы малообеспеченным семьям и детям.

По словам многодетной матери Оксаны, у которой трое детей, ей не хватает денег. Поэтому одежду для малышей бесплатно берут у соцработников. «Многодетной маме нужна такая помощь. Доходы во много раз превышают расходы: отопление, квартира. А так помощь детям вещевая, спасибо, помогает», – говорит она.

Для пункта выдачи и приема одежды нуждающимся в Покровске переоборудовали обычную квартиру. Такое помещение арендовало управление труда и соцзащиты населения (УТСЗН).

Одеваются здесь и переселенцы. Донетчанину Виктору понравились джинсы. Купить такие мужчина не может из-за материальных затруднений. «Не тратишься финансово на вещи на рынке и магазине», – отметил он.

За неделю сюда поступает сотни обращений. Быстро разбирают и детскую одежду.

Покровчанка Катерина здесь выбирает наряды для маленького внука. «Я бы хотела ему футболочку взять, свитерок, может быть, тепленькое что-нибудь. Люди нуждаются сейчас в том. Знаете, какая сейчас жизнь», – поделилась она.

Вещи сюда приносят волонтеры и предприниматели. Однако, с началом холодов, теплой одежды не хватает. Потому что ее разбирают за считанные часы. «Спрос на зимнюю одежду есть, ее быстро разбирают в связи с похолоданием. На данный момент сейчас мало зимних вещей», – говорит соцработник Светлана Хомич.

Поэтому соцработники призывают горожан поделиться зимними вещами с нуждающимися. «Хочу обратиться к населению! Если есть у кого-то вещи в хорошем состоянии, пожалуйста, приносите. Мы работаем с 8 до 12», – сказала заведующая отделением организации адресной помощи терцентра Лидия Беликова.

Также нужна обувь и головные уборы. Одежду можно приносить по адресу микрорайон Южный, 1.

Источник: ТК «Донбасс»