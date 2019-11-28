Инвесторы негативно отреагируют на ретроспективное изменение «зеленого» тарифа, – Гайдуцкий

Реакция инвесторов на ретроспективное уменьшение «зеленых» тарифов будет негативной. Об этом заявил исполнительный директор платформы «Лобосторе Украина» Иван Гайдуцкий в ходе международного форума по возобновляемой энергетике «ARWE 2019», передает «Главком».

«Инвестор будет реагировать негативно [на ретроспективное снижение "зеленых" тарифов], потому что, во-первых, это ухудшение условий для него. Во-вторых, есть варианты, что завтра в стране требуется переходить на аукционы, и туда тоже должны приходить инвесторы. Потому что без инвесторов аукциона не будет. И как будет себя чувствовать инвестор, если ему в середине аукционного процесса скажут, что мы тебе урезаем через 10, через 5 лет? Нет уверенности в государственной политике», – сказал Гайдуцкий.

Он подчеркнул, что для инвестора стабильность условий для инвестиций является фундаментальным вопросом, и он должен четко понимать, когда сможет вернуть свои вложения.

«Инвестор должен четко понимать, что есть определенный период, за который он вернет свои инвестиции», – отметил Гайдуцкий.

Напомним, что 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2236-2, которым предполагается ретроспективное уменьшение «зеленых» тарифов. Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения «зеленого» тарифа не будет и украинская власть не намерена предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение «зеленых» тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.