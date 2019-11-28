В «ДНР» : В Макеевке на частной шахте травмировался горный мастер

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) на частном горном предприятии травмировался горный мастер. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщается в сводке «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

ЧП произошло вчера, 27 ноября, в Макеевке (Горняцкий р-н, ул. Абакумова, ЧПП «Горняк-95»).

«Горноспасатели 3 ГВГСО г. Макеевки оказали в шахтном здравпункте медицинскую помощь горному мастеру, 1986 г. р. Пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение г. Макеевки», – говорится в сообщении, без уточнения, что же конкретно произошло с пострадавшим.