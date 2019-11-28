Полный нокаут родителям: В Мариуполе подорожает питание в школах и детсадах (Видео)

В Мариуполе планируют поднять стоимость питания в школах. Уже с января порция будет стоить 28 грн. Родители будут платить больше половины. Такая же история с детскими садами. Если еще в прошлом году питание в среднем стоило 200 грн в месяц, то с нового года будет более 700 грн.

Мариупольчанка Людмила водит дочь в детсад уже 2 месяца. Она знает о том, что питание подорожает. И говорит, что за ту сумму, что будут брать с родителей, могли бы предлагать блюда на выбор, потому что ее ребенок многое не ест. «Рыбу не любит. Котлеты не любит. В цельном виде. Допустим, если мясо, чтобы это было мясо. Возможно, чтобы альтернатива была. Как бы хотелось бы. Если бы такое было, было бы замечательно», – сказала она.

Стоимость увеличится с 1 января. Питание в день в дошкольных учреждениях будет обходиться в 59 грн. 60% от суммы должны оплачивать родители – примерно 35 грн. За месяц выходит почти 800 грн за одного ребенка. Такой прайс уже вызвал возмущение. «Мой ребенок голодный в саду из-за этого меню. Давно пора пересмотреть. Если ребенок не ест молочные продукты, пусть дают сок. А то квитанция 400+, а питание 0», – говорит мариупольчанка Валерия Кротенко.

«Это полный нокаут родителям. Сколько надо зарабатывать? Да и кормежка никуда не годная», – считает мариупольчанка Наташа Скоблова.

«То питание, которым обеспечивают школьные и дошкольные учреждения, выигравшие тендер предприятия, таких денег не стоит», – добавляет мариупольчанка Ирина Омельченко.

Повар одного из детсадов города Вита Кондрахина рассказала, что качество продуктов устраивает. «Качество продуктов хорошее. Картошка, мясо, куры, рыба – все в отличном состоянии», – сказала она.

В яслях сегодня на обед давали овощной суп, мясные биточки, кашу, кабачковую икру и компот. По словам воспитателей, дети иногда капризничают. «Молочное они иногда не хотят, мы все равно докармливаем, хотя-бы чтобы пару ложек съели. Есть дети, которые не кушают, но мы стараемся, чтобы они были накормленными», – рассказала воспитатель детсада Анастасия Дыцук.

В старшей группе есть те, кто доедает все. Но есть блюда, которые малыши есть не хотят.

Как отметила заведующая заведением Яна Виноградова, изменить рацион можно по определенным причинам. Например, если врачи выдадут справку, что ребенку нужна диета. «Это все будет обсуждаться, по каждому ребенку конкретно. Есть такое, как диетический стул. То обязательно мы введем этот диетический стул, если ребенку необходимо. И заменим на такое ​​же по качеству, по калорийности меню и порцию», – объяснила она.

А вот заменять молочные продукты только потому, что дети от такого отказываются, никто не будет.

В профильном департаменте обосновывают будущее подорожание питания тем, что растут цены на продукты и тарифы на коммунальные услуги. Взамен обещают увеличенные порции. А делать двойное меню в садах никто не будет. «Мы же с вами дети не в кафе, а в заведение дошкольного образования. Повара готовят на все заведение, это не индивидуальный заказ. Мы все же планируем более разнообразить рацион детей, поэтому порции будут большими», – сообщила главный специалист департамента образования Мариупольского городского совета Валентина Зарогулова.

Но родители не понимают, зачем нужны большие порции маленьким детям, когда и то, что есть, они не всегда доедают.

Как сообщалось ранее, с нового 2020 года изменится стоимость питания детей в детских садах и школах Краматорска.

Источник: ТК «Донбасс»