Образование: Эксперт рассказал, нужно ли в Украине сокращать количество вузов

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад поддерживает идею о сокращении количества высших учебных заведений. По мнению медиаконсультанта Александра Поддубного, допустимо сокращение количества высших учебных заведений, но не в ручном режиме, и на проблему качества образования власть должна смотреть шире, передает «Слово і Діло».

Так, по данным Госстата, в Украине 282 университета, академии и института, где учатся 1,3 млн студентов, а техникумов, колледжей и училищ в Украине – 370. На начало 2019 года в реестре учреждений высшего образования было зарегистрировано 1 388 учреждений, но это общая цифра, в которую включены также частные образовательные учреждения.

Эксперт обратил внимание, что в Украине есть вузы с хорошим реноме, которым, возможно, следует предоставить стопроцентное самоуправление и позволить делать собственные технопарки. «Возможно, когда эти вузы будут иметь автономию и станут хозяевами своих активов, к ним потянутся студенты и не будут искать частные непонятные заведения», – отметил он.

Однако, добавил Поддубный, проблема с качеством образования, действительно, уже стоит остро, ведь многие учебные заведения появляются, как грибы после дождя.

Специалист заметил, что в этом Украина не уникальна. Например, в Польше, особенно в регионах, очень быстро и внезапно появляются платные учебные заведения, которые предоставляют сомнительное образование.

Эксперт указал, что причин для подобной ситуации очень много. Например, для многих играет роль территориальная близость учебного заведения. «Качество дорог, железнодорожных путей, в целом инфраструктуры – в плачевном состоянии, а стоимость проезда нельзя назвать дешевой. На обучение ездить нужно каждый день. Часто родители отправляют детей в ближайшее учебного заведение, чтобы не тратить силы и средства хотя бы на дорогу», – считает Поддубный.

По его мнению, полезным будет проведение серьезного опроса непосредственно среди студентов и их родителей, что побудило их выбрать конкретный вуз.

Поддубный допустил сокращение количества высших учебных заведений, но не в ручном режиме. Он отметил, что на проблему качества образования власть должна смотреть шире, разрешить ситуацию путем тотальных сокращений и запретов не получится. «В Украине должен быть проведен внешний аудит не только вузов, но и в целом системы образования», – подытожил медиаконсультант Александр Поддубный.