В Донецкой области уровень партнерских родов достиг 82%

В Донецкой области организовано 140 индивидуальных и семейных родильных залов, уровень партнерских родов достиг 82%. Об этом сказала заместитель директора департамента-начальник управления организации и развития медицинской помощи населению департамента здравоохранения Донецкой ОГА Наталья Филиппова, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По ее словам, для снижение показателей материнской и младенческой смертности в области проведена определенная работа. Продолжается реорганизация акушерских и неонатальных отделений для работы в режиме индивидуальных и семейных родильных залов, палат совместного пребывания матери и ребенка.

На сегодня на территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, функционируют два перинатальных центра II уровня в Мариуполе, Покровске (до переименования – Красноармейск).

В рамках реализации региональной программы в Краматорске начал работу Областной перинатальный центр III уровня. В структуре этого заведения существуют новые отделения, которые вообще отсутствовали в северо-западном регионе области: акушерской реанимации, реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

Также сообщается, что в течение 2019 года за счет средств областного бюджета было закуплено медицинское оборудование на общую сумму 48 млн грн.