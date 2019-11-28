Нормандский саммит: В Госдепе США сделали заявление по встрече

США приветствовали действия президента Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Украины накануне встречи Нормандской четверки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Моргана Ортегуса, опубликованного на сайте американского посольства в Украине, пишет «Сегодня.ua».
В Госдепе отмечают, что Америка и дальше готова давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины. «Соединенные Штаты заверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате" 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России – первой такой встречи с 2016 года. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше принуждать Россию к выполнению взятых на себя обязательства по Минским соглашениям, и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», – говорится в заявлении.
Также в Госдепе отмечают, что президент Владимир Зеленский в последние недели сделал важные, но осторожные шаги на пути к миру и реформам, что приветствуют в США. «Дипломатические контакты для продвижения мирного процесса, содействие разведению сил вдоль линии разграничения, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестиционного климата и упорядочение оборонного сектора Украины. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам», – подчеркнул в своем заявлении Морган Ортегус.