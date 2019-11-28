Нормандский саммит: В Госдепе США сделали заявление по встрече

США приветствовали действия президента Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Украины накануне встречи Нормандской четверки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Моргана Ортегуса, опубликованного на сайте американского посольства в Украине, пишет «Сегодня.ua» .

В Госдепе отмечают, что Америка и дальше готова давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины. « Соединенные Штаты заверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате" 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России – первой такой встречи с 2016 года. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше принуждать Россию к выполнению взятых на себя обязательства по Минским соглашениям, и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды » , – говорится в заявлении.