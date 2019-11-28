Двое жителей Северодонецка проведут за решеткой 9 лет за разбойное нападение на АЗС

В Сверодонецке (Луганская обл.) двух местных жителей суд приговорил к 9 годам тюремного заключения за разбойное нападение на Автозаправочную станцию. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, злоумышленники с угрозой применения насилия совершили разбойное нападение на автозаправочный станцию в Северодонецке.

По материалам следствия, в апреле 2017 года местные жители в поисках легкой наживы проникли ночью в помещение АЗС, взяв с собой оружие, имитирующее пистолет. В этот момент в здании находилась женщина-кассир, которой злоумышленники стали угрожать. В свою очередь, сотрудница воспринимала пистолет в руке одного из мужчин как реальное огнестрельное оружие.

Правонарушители пытались забрать деньги из кассового аппарата, но не смогли его открыть. В дальнейшем нападавшие забрали у женщины мобильный телефон, лежавший на прилавке, и скрылись с места преступления.

«На оснований собранных доказательств указанные лица обвинялись в совершении преступления по ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой застування насилия, опасного для жизни и здоровья, подвергшегося нападению, по предварительному сговору группой лиц)», – говорится в сообщении.

Суд учел позицию прокуратуры и назначил по 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому обвиняемому. В настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование (30 дней с момента провозглашения приговора).