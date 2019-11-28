Теперь без угля: В поселке на Донетчине жителям 40 домов провели газ (Видео)

На Донетчине жителям поселка Ново Гуглино провели газ. Пока топливо есть на трех улицах. Чиновники обещают продолжить проект в следующем году.

Так, было проведено 1,5 км газопровода. Около 40 домов сегодня, 28 ноября, начали пользоваться голубым топливом. Каждой семье это обошлось в более 50 тыс. грн.

Жителю поселка Александру для того, чтобы провести газ в дом, пришлось заплатить около 60 тыс. грн. «В начале я отдал сумму за проект, затем была создана специальная документация, проектные работы, какие-то работы я мог самостоятельно сделать. И таким образом я уменьшил стоимость проекта на несколько тысяч», – рассказал Александр.

По словам специалистов, газопроводом можно пользоваться более полувека. Трубы изготовлены из полиэтилена. Из городского бюджета на проект потратили 2,5 млн грн.

«Дает возможность газифицировать более сто домов. Также, проложенный и запущенный газопровод дает перспективу развития для остальных улиц», – отметил главный инженер «Мариупольгаз» Сергей Олефир.

Жители других улиц также ожидают изменения. Газ проведут и им, пообещали чиновники. На следующий год запланировали на газификацию поселков потратить 4,5 млн грн.

«Еще бюджет не утвержден. Сейчас мы выходим на обсуждение с депутатами городского совета и я уверен, что они поддержат», – пояснил заместитель городского головы Сергей Захаров.

На очереди еще 60 домов. Кроме того, в дальнейших планах – провести топливо в поселок Ново Броневой.

Источник: ТК «Сигма»